Covid: Regioni a governo, chiusura ristoranti alle 23 e bar alle 20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lettera inviata dalle Regioni al governo, secondo quanto apprende Agenzia Nova da alcuni governatori, le regioni hanno chiesto di prevedere l’orario di chiusura per i ristoranti alle ore 23, con il solo servizio al tavolo; per i bar prevedere la chiusura alle ore 20.00 ad eccezione degli esercizi che possono garantire il servizio al tavolo. Secondo quanto previsto dalla bozza del dpcm la chiusra sarebbe satabilita per le ore 18. Infine, viene chiesto di eliminare l’obbligo di chiusura domenicale. (Rin)