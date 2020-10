Covid: Regioni a Speranza, riorganizzare attività tracciamento e screening

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività di contrasto alla diffusione del virus prosegue, focalizzando ancora di più l’attività di tracciamento sui focolai familiari, con i servizi sanitari territoriali che potranno ritarare i loro interventi sulla base del carico di lavoro: verranno rafforzati i controlli attraverso l’utilizzo di tamponi rapidi e l’attività di prevenzione estendendo gli screening epidemiologici, con le Regioni che potranno fare accordi con farmacie e strutture private accreditate per la realizzazione di test sierologici. Con una lettera inviata oggi al ministro della Salute Roberto Speranza il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini definisce ambito e perimetro della proposta avanzata ieri sera al governo in relazione all'attività di contact tracing dalla Conferenza delle Regioni. “Laddove risulti impossibile il completo contact tracing, le Regioni potranno, attraverso i dipartimenti di Sanità pubblica, riorganizzare le attività di tracciamento e screening individuando specifiche priorità di intervento tempestivo”, si legge nella lettera. (segue) (Com)