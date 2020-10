Covid: Regioni a Speranza, riorganizzare attività tracciamento e screening (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito di tali priorità, viene spiegato nella missiva, si dovrà anzitutto “aver riguardo che siano isolati i componenti del nucleo famigliare presso il quale si è registrato il caso positivo: se questi ultimi dovessero risultare sintomatici, si dovrà eseguire il tampone rapido antigenico o quello molecolare mentre nel caso permanessero asintomatici il tampone rapido o quello molecolare si eseguirà allo scadere del decimo giorno di isolamento”. Ai contatti stretti asintomatici, una volta provveduto alla loro identificazione ed al loro isolamento, non sarà necessariamente effettuato il tampone, tranne in casi particolari che saranno valutati dai servizi di sanità pubblica. Obiettivo delle Regioni, prosegue la lettera, è di continuare a testare i casi asintomatici. "Per un’efficace e rapida attività di contact tracing occorrerà poi prevedere l’utilizzo di tutti i test validati nei paesi del G7”, viene spiegato nella lettera, in cui si sottolinea che non è intenzione delle Regioni contenere le attività di screening. (segue) (Com)