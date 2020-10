Piemonte: sindacato infermieri NurSind, dove sono gli operatori sanitari promessi dalla Regione?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domanda sorge spontanea. Se abbiamo assunto 2500 operatori sanitari tra medici, infermieri e oss, come dichiarato più volte nei giorni scorsi dal partito dell’assessore regionale alla sanità del Piemonte Icardi (la Lega, ndr), come mai oggi ci troviamo a chiudere le attività ordinarie della sanità regionale per recuperare personale da destinare ai reparti covid? Come mai non abbiamo abbastanza infermieri per l’esecuzione dei tamponi e siamo costretti a prendere quelli del territorio e dell’assistenza domiciliare, domiciliarità che tra l’altro doveva essere potenziata?". Lo scrive in una nota Francesco Coppolella, del NurSind Piemonte, sindacato delle professioni infermieristiche. "Se abbiamo triplicato i posti letto come mai solo una settimana fa la regione ha disposto a tutte le asl di ricavare in fretta e furia almeno venti posti letto covid in tutti i presidi ospedalieri della regione e solo due giorni fa di riconvertire reparti e sale operatorie? - prosegue Coppolella - . Se abbiamo aperto oltre venti laboratori come mai abbiamo ancora difficoltà a processarli? Tutto ciò senza peraltro aver raggiunto un picco di ricoveri del mese marzo. Qualcosa non torna nei numeri e nei fatti, nonostante si riesca ancora, forse per poco a non lasciare la gente malata a casa, dove non troverebbe certo quel potenziamento di personale che si sventolava mesi fa. A proposito che fine hanno fatto le commissioni istituite per riorganizzare la rete a domicilio? E l’organizzazione degli spazi per differenziare i percorsi, più volte richieste?". (Rpi)