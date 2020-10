Infrastrutture: intesa Abruzzo, Marche, Molise e Puglia su Corridoio adriatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo condiviso un protocollo per lo sviluppo del Corridoio Adriatico ed è forse la prima volta, da quando esistono le Regioni, che si fa un ragionamento di così ampio respiro: una situazione nuova che mette queste Regioni nelle condizioni di proporre al governo nazionale e all'Europa il tema del recupero del divario infrastrutturale che colpisce la dorsale adriatica centromeridionale”, ha esordito Marsilio, aggiungendo che oltre al divario tra Nord e Sud è andato affermandosi nel tempo quello tra Est ed Ovest. “Facendo leva sull’esistenza di metropoli come Roma e Napoli, la dorsale tirrenica si è via via avvantaggiata secondo una logica costi-benefici: il problema del gap infrastrutturale vale sia per la dorsale appenninica, e quindi per le aree interne, che per la fascia costiera”, ha spiegato, sottolineando che negli anni tale divario “ha fatto in modo che, mentre sulla dorsale tirrenica i treni corrono fino a 300 chilometri all'ora, sul versante adriatico non raggiungono neppure i 200 chilometri all'ora”. (segue) (Com)