Infrastrutture: intesa Abruzzo, Marche, Molise e Puglia su Corridoio adriatico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi che intendiamo sollecitare, ha continuato, possono portare i treni a raggiungere almeno i 200 chilometri all'ora di media sull'intero tracciato per poi aprire una trattativa con il governo per progettare una nuova Alta velocità che possa diminuire le differenze in relazione al trasporto merci e a quello passeggeri. “Questo nell’ottica di favorire il turismo e lo sviluppo dei traffici commerciali”, ha aggiunto Marsilio, parlando poi dell’importanza di potenziare l'arteria autostradale. "La A14 è un'autostrada vecchia e superata: ha una terza coria che si interrompe a Porto S. Elpidio servendo solo gran parte delle Marche ma tagliando fuori Abruzzo, Molise e Puglia”, ha spiegato, ribadendo il sottosviluppo di porti e aeroporti nell’area. “Puntiamo a inserirci nel dibattito legato al piano di resilienza e recupero che si sta facendo a livello nazionale con la forza di quattro Regioni che mettono insieme circa sette milioni di abitanti, più del 10 per cento della popolazione italiana", ha concluso (Com)