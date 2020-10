Molise: Consiglio regionale convocato per martedì 27 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise, convocato dal presidente Salvatore Micone, tornerà a riunirsi martedì 27 ottobre: all’ordine del giorno i progetti di legge riguardanti la “Istituzione Consulta della famiglia”, la modifica della legge regionale n. 25 del 18 ottobre 2002, l’eliminazione di barriere architettoniche, e la Disposizione in materia di valorizzazione ed utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano. In programma anche la discussione di progetti di legge riguardanti la riduzione delle indennità dei consiglieri regionali, la destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli comuni, la disciplina delle attività commerciali, le nome per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare e le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo. (Gru)