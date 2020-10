Campania: sottosegretario Sibilia su proteste a Napoli, chi aggredisce la Polizia è un delinquente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come governo stiamo concentrando le forze per aiutare gli italiani onesti: esercenti, baristi, imprenditori, operai, non protestano in questo modo. Chi aggredisce la Polizia è un delinquente. Niente altro. Lo scrive su Twitter il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, pubblicando le immagini di alcune persone mentre aggrediscono degli agenti di polizia nel corso della manifestazione di protesta di Napoli di questa notte. (Rin)