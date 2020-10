Molise: Romagnuolo (Prima Molise), ripristinare ponte Bovara di Bonefro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamattina, insieme ai sindaci dei paesi limitrofi Montagano, Florio e Ferrante, ho partecipato al presidio di protesta presso il ponte Bovara lungo la S.P. 159 in agro di Bonefro. Sono circa quindici anni che si aspetta un intervento di manutenzione e messa in sicurezza del ponte, interessato da una grande frana". Lo scrive in una nota la Consigliera regionale del Molise ed esponente di Prima il Molise, Aida Romagnuolo, secondo cui "questa lunghissima attesa è un'offesa per tutti i cittadini che quotidianamente percorrono questa strada, perché siamo stanchi delle chiacchiere in quanto il nostro territorio ha bisogno di servizi e di urgenti interventi. Quest'area - ha aggiunto - è da sempre abbandonata a se stessa, essendo stata anche colpita dal sisma del 2002 e sicuramente, ha bisogno di più considerazione e attenzioni". Nella nota la consigliera ha lanciato "un appello all'amministrazione provinciale di Campobasso, affinché si svegli ed intervenga immediatamente per risolvere questo atavico problema che, da anni, ha procurato disservizi e numerosi incidenti stradali. Ormai la gente è stanca, e presto non si esclude che si occuperà anche il palazzo della Provincia di via Roma a Campobasso". (Gru)