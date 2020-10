Covid: Cirio, chi svolge lavoro in sicurezza deve continuare a farlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nel corso della riunione fra enti locali e governo avrebbe sostenuto che sui ristori economici per i settori colpiti dalle nuove misure di contenimento "serve accelerare, unico modo di dimostrare con i fatti ed evitare tensioni". Inoltre, secondo quanto si apprende, avrebbe poi aggiunto: "Se mettiamo un orario di chiusura per tutte le attività teniamo aperte anche palestre e piscine fino a quelle ore nel rispetto dei protocolli. Chi svolge lavoro in sicurezza deve poter continuare a farlo. Evitiamo tensioni sociali", avrebbe sottolineato. (Rin)