Sardegna: assessore Fasolino replica a Confindustria, 200 milioni in tempi record non sono presa in giro

- Dalla Regione Sardegna nessuna presa in giro: definire in questo modo il bando che mette 100 milioni di euro di fondi regionali e altrettanti della Bei a disposizione delle imprese è un'offesa alla realtà, oltre che alla buona fede di chi opera seriamente ogni giorno. Così l'assessore regionale della Programmazione, Giuseppe Fasolino, replica alle dichiarazioni del presidente di Confindustria Sardegna Maurizio De Pascale. “Ancora di più se consideriamo che ad un mese dalla pubblicazione del bando, con una significativa accelerazione di istruttorie complesse, si sta arrivando a deliberare i primi prestiti: non una presa in giro, ma un record senza precedenti, e chi lo nega è in mala fede o ignora che in breve tempo abbiamo compiuto delibere, selezioni, contratti, registrazioni, versamenti”, ha detto, aggiungendo che le accuse del presidente De Pascale stridono con la realtà, rappresentata da un prestito di 100 milioni di euro già deliberati a interessi zero, con un ammortamento a 20 anni. “Non esiste uno strumento uguale: inoltre, altri cento milioni saranno compresi nell'assestamento. Il fondo è uno, non il solo, degli strumenti messi a disposizione della Giunta regionale per soccorrere la Sardegna che produce", ha spiegato Fasolino. (segue) (Rsc)