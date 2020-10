Sardegna: assessore Fasolino replica a Confindustria, 200 milioni in tempi record non sono presa in giro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conosciamo e condividiamo le preoccupazioni di chi fa impresa in un momento difficile e abbiamo sempre ascoltato critiche e proposte costruttive: lo abbiamo fatto anche quando Confindustria chiese di far slittare il bando e, se non avessimo accolto quell'osservazione, i tempi sarebbero stati ancora più celeri”, ha continuato, aggiungendosi dispiaciuto nel vedere che chi rappresenta le imprese travisi i fatti e lanci accuse lontane dalla realtà e dal nostro modo di intendere la politica. “La sfida delle imprese sarde è anche la nostra, intendiamo portarla avanti coerentemente con gli impegni presi: ci aspettiamo altrettanta coerenza e attenzione ai fatti prodotti, siamo consapevoli della gravità del momento e sappiamo anche che si potrebbe fare sempre qualcosa in più”, ha concluso, sottolineando la necessità di mettere da parte le dichiarazioni divisive e concentrando l’attenzione sulle azioni da compiere. (Rsc)