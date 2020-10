Campania: viceministro Mauri su proteste a Napoli, vicinanza alle Forze dell’ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto la scorsa notte a Napoli è gravissimo: l'aggressione alle Forze dell'Ordine e la guerriglia urbana scatenata tra le strade della città in prossimità della Regione sono atti criminali, e così verranno trattati. Così in una nota il viceministro dell’Interno con delega alla Pubblica sicurezza, Matteo Mauri, sull’aggressione alle Forze dell’ordine compiuta a Napoli questa notte. “È del tutto chiaro che non si è trattata di una protesta spontanea, ma di azioni preordinate, organizzate nella quasi totalità da frange di tifosi violenti, da ambienti criminali, anche legati a settori dell'estremismo politico: si tratta di delinquenti che risponderanno per quello che hanno fatto, a maggior ragione perché provano a speculare sulla situazione difficile che si sta vivendo dal punto di vista sanitario e per le conseguenze sulla vita dei singoli cittadini”, ha detto, sottolineando che la risposta dello Stato sarà “adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti avvenuti”. I responsabili di questi atti vergognosi, ha aggiunto, saranno individuati con rapidità. “A tutti gli agenti coinvolti, al questore di Napoli, invio la mia totale solidarietà: ringraziandoli ancora una volta per l'abnegazione, la prontezza e la professionalità con cui hanno saputo gestire la situazione", ha concluso. (Com)