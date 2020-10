© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fatti di Napoli sono gravissimi: solidarietà alla troupe di Sky Tg 24, grazie alle forze dell'ordine. Lo scrive su Twitter Francesco D’Uva, deputato questore del Movimento 5 Stelle. “Isoliamo i violenti e chi crea caos per continuare a fare affari criminali: in una fase dolorosa per cittadini e imprese queste strumentalizzazioni violente sono inaccettabili", ha scritto. (Rin)