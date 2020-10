Napoli: Crimi, occorre mantenere la calma e restare accanto a chi sta soffrendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto avvenuto in Campania non è accettabile: comprendo l’esasperazione e i timori di tanti cittadini per la difficile situazione che stiamo vivendo, ma non posso credere che siano i commercianti gli autori di quella folle guerriglia urbana, quanto più persone che vogliono creare disordini. Lo scrive su Facebook Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle. “Occorre mantenere la calma, evitare lo scontro, stare al fianco di chi sta soffrendo per il momento che stiamo attraversando: rivolgo anche un appello al governatore De Luca, affinché si rivolga ai cittadini campani con maggiore spirito distensivo e minore aggressività perché non è giusto esasperare ulteriormente un popolo già fortemente provato da questa dura esperienza”, ha scritto, invitando alla massima serietà e collaborazione tra istituzioni. “Servono sicuramente misure forti di contrasto al diffondersi del virus, ma devono essere equilibrate e ponderate: credo poi che le Regioni debbano oggi preoccuparsi di gestire al meglio il sistema sanitario a loro affidato, che in molti casi sta dimostrando deficit mai sanati, ed esprimo massima solidarietà alle forze di polizia”, ha concluso.(Rin)