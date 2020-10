Napoli: Fassina (Leu), misure contro pandemia sociale nel prossimo decreto, solidarietà a Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manifestazione stanotte a Napoli ha radici lunghe e profonde nella sofferenza economica e sociale, divenute insostenibili con il secondo lockdown, sostanziale sebbene non completamente disposto in termini ufficiali: è evidente dai racconti di tanti manifestanti che è stata anche utilizzata per inaccettabili attacchi alle forze dell'ordine alle quali va solidarietà e ringraziamento. Così in una nota Stefano Fassina, deputato di Liberi e uguali. “Ma non può essere ricondotta a problema di ordine pubblico: da parte di governo centrale, regionale e comunale va ribaltato il metodo di intervento, e prima delle misure restrittive vanno comunicate e rese effettive le contromisure anti pandemia sociale”, ha spiegato, sottolineando la necessità di riconoscere che, soprattutto a partire da Roma in giù, c'è un largo settore economico informale lasciato scoperto dalle casse integrazioni, dai bonus per le partite Iva, dai contributi a fondo perduto. “Pertanto, oltre al riavvio, selettivo, degli interventi attuati durante il primo lockdown, va prorogato, esteso e potenziato il reddito di emergenza, vanno decuplicate le risorse per il bonus affitti: è decisivo inserire tali interventi nel decreto Legge in preparazione”, ha concluso. (Com)