Napoli: Grasso (Leu), guerriglia organizzata, solidarietà a Polizia e giornalisti

- La guerriglia che si è scatenata questa notte a Napoli è stata rapida e ben organizzata, ha molto poco di spontaneo e non aiuta di certo a risolvere i problemi sociali causati dalla pandemia e dalle chiusure commerciali. Lo scrive su Facebook il senatore di Liberi e uguali Pietro Grasso. “In una situazione drammatica, in cui ci troviamo a dover difendere un equilibrio molto fragile fra salute e lavoro, c’è chi cavalca e strumentalizza le legittime preoccupazioni dei cittadini: serve grande attenzione, prudenza, capacità di sostenere quei mondi che per primi e più duramente stanno pagando la crisi causata dal coronavirus, senza cedere un passo sul piano della legalità e della sicurezza”, ha scritto, esprimendo solidarietà a poliziotti, giornalisti e alle persone vittime dei danni. (Rin)