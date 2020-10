Molise: Fanelli (Pd) su sanità, si avanza a tentoni e senza programmazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento dei contagi riguarda l'intero territorio regionale, e impone una riorganizzazione non solo dei centri più grandi, ma anche dei piccoli paesi: una priorità assoluta è il potenziamento dei centri di prelievo e analisi sul territorio. Così Micaela Fanelli, capogruppo del Partito democratico in assemblea regionale. "Le notizie degli ultimi giorni non sono rassicuranti: il fatto di aver superato i 500 positivi complessivi rende impossibile continuare a dire, come fatto dal presidente Toma, che in Molise va tutto bene e non sono necessarie misure più stringenti", ha detto, sottolineando che dare la possibilità di effettuare tamponi in più strutture potrebbe contribuire ad evitare grandi concentrazioni di persone in singole aree. "Il fatto che siano stati spesi circa 200 mila euro per le pensiline per le file, rendendosi conto solo successivamente che bastava la prenotazione con numero dedicato, dimostra che continuano ad essere prese decisioni inconcludenti che prevedono investimenti errati e non risolvono i problemi", ha aggiunto. Sul territorio, ha continuato, le strutture e il personale sono presenti, e si tratta di professionisti che potrebbero essere individuati e attivati in pochissimo tempo. "Basterebbe un minimo di formazione al personale, una migliore organizzazione e soprattutto la volontà politica: il piano per il riordino della rete ospedaliera è arrivato tardi e non è nemmeno lontanamente in fase di attivazione, essendo anche in totale disaccordo con l'indirizzo del Consiglio regionale", ha concluso. (Gru)