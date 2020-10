Covid: Ronghi (Cnal), contagio si batte anche sanificando e ripristinando aree e parchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La pandemia su sconfigge anche con un ambiente e spazi aperti più salubri, perciò chiediamo a De Luca di accelerare le procedure per il Recupero e la riqualificazione dei parchi urbani della citta' di Napoli, progetto già finanziato e destinato alla platea Bros” È quanto hanno spiegato in una nota il segretario generale Cnal Salvatore Ronghi e il responsabile lavori atipici Maurizio Attanasio: “Anche in vista di un possibile nuovo lockdown l’utilizzo delle aree e spazi verde, oggi abbandonate e inutilizzabili, diventerebbero prioritarie per il tempo libero dei cittadini”. (Ren)