Abruzzo: convocata per il 27 ottobre la seduta del Consiglio regionale

- Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha convocato per martedì 27 ottobre alle ore 11 la seduta dell'assemblea legislativa. I lavori si apriranno con un intervento del presidente della Giunta Marco Marsilio: seguirà la discussione sul decreto del presidente della Giunta regionale (Dpgr) in merito alla revoca della nomina all'assessore Mauro Febbo. La cessazione della carica farà scattare la procedura prevista dall'articolo 3bis della legge regionale 51 del 2004, che impegna il Consiglio regionale, alla prima seduta utile, a reintegrare l'assessore nel ruolo di consigliere. La riunione si svolgerà̀ mediante partecipazione a distanza dei singoli consiglieri e componenti della Giunta regionale, fatta salva la partecipazione in sede del presidente e dei consiglieri segretari. (Gru)