Campania: Brescia (M5s) su proteste Napoli, Stato combatta i criminali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sincero grazie alle forze dell'ordine che ieri a Napoli hanno fronteggiato un'inaccettabile guerriglia urbana: dietro agli scontri c'era la criminalità organizzata, non i commercianti. Così in una nota Giuseppe Brescia, deputato del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Affari costituzionali alla Camera. “Lo Stato, a tutti i livelli, non deve arretrare: combatta i criminali e stia vicino ai cittadini per bene perché dove non arriva lo Stato, arriva la malavita organizzata", ha detto, invitando la politica a raccogliere questi segnali preoccupanti. “Serve collaborazione: ogni protesta è legittima ma, come ha detto il questore di Napoli Alessandro Giuliano, nessun disagio può giustificare la violenza", ha concluso. (Rin)