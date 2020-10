Napoli: Salvini, violenza deve essere condannata sempre e comunque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza deve essere condannata, sempre, comunque e dovunque: attaccando poliziotti e giornalisti non si risolve nessun problema, si commette un reato. Lo scrive su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini. “È evidente che la confusione, i ritardi, l’impreparazione e l’incapacità del governo (cosa hanno fatto in tutti questi mesi? Giocato con monopattini e banchi con le rotelle?) stanno esasperando milioni di cittadini perbene in tutta Italia: non è possibile che la cura sia peggiore del male”, ha scritto. (Rin)