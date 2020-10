Napoli: Zingaretti, nessuna violenza può trovare cittadinanza in nostra democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo solidarietà e vicinanza alle Forze dell’ordine di Napoli per quanto accaduto ieri: sono giornate difficili, ma mai nessuna violenza può trovare cittadinanza nella nostra democrazia. Lo scrive su Facebook il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, in merito ai disordini di questa notte a Napoli. “Ci sono migliaia di contagiati e, ancora in questi giorni, molte vittime: il nemico è il virus, non le regole per contenerlo”, ha scritto. “Oggi più che mai con i napoletani e gli italiani che stanno combattendo con responsabilità per difenderci tutti: con loro e per loro continueremo a difendere l’Italia dal virus. Uniti”, ha concluso. (Rin)