Covid: Ronzulli (FI), paura commercianti a Napoli giusta ma violenza non lo è mai

- Manifestazioni come quelle di stanotte a Napoli sono pericolose perché lasciano spazio a chi ha interessi torbidi: non confondiamole con il grido di dolore di tanta gente per bene che, in Campania e non solo, oggi non sa come campare e ha paura per il domani. Così in una nota la vicepresidente del Gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli. “La rivolta sociale era prevedibile, e noi lo diciamo da mesi, ma la strumentalizzazione dello stato di necessità di tanti esercenti in reale difficoltà da parte di facinorosi che hanno messo a ferro e fuoco una città, aggredendo le forze dell'ordine, a cui esprimo totale solidarietà, è altra cosa", ha detto, sottolineando la necessità che Stato e Regioni dicano subito come sosterranno le attività che rischiano di entrare definitivamente in crisi e come pensano di impedire che siano costrette a licenziare migliaia di lavoratori. “Lo deve fare tantopiù Vincenzo De Luca che ha deciso ormai da mesi di muoversi in solitudine, che sulla rappresentazione di una Regione dove andava tutto bene ha condotto un'intera campagna elettorale", ha concluso. (Com)