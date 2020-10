Covid: De Luca, ricorso al Tar contro ordinanza scuole opera di buontemponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo chiuso le scuole, abbiamo chiuso mobilità e assembramenti. La didattica lo decidono le autorità. Abbiamo riconfermato ordinanza dopo che alcuni buontemponi si erano rivolti al Tar. Volevo dire cose pesanti nei confronti di alcune mamme, io mai incontrate disposte a mandare figli a scuola in queste condizioni. Verifichiamo lunedì se possibile aprire le elementari. Qualche organo di informazione ha speculato pure su questo: si aprono le elementare se ci sono condizioni di tutela salute dei bambini sennò si chiude la mobilità". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)