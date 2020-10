Covid: De Luca, da ministro improbabile sciacallaggio ignobile ma nel governo molte persone perbene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A fronte di sciacallaggio ignobile di un ministro improbabile, altri esponenti di governo voglio invece ringraziare come Speranza al ministro Lamorgese che hanno corrisposto alla domanda fatta per nuove forze, ho avuto ieri colloquio cordiale con Patuanelli a cui ho segnalato emergenza metanizzazione nel Cilento, lui ha risposto in maniera garbata. Manteremmo rapporto di collaborazione stretto con persone perbene". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)