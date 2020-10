Sardegna: Agostino Cicalò riconfermato nella giunta di Confcommercio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi ha potuto continuare a lavorare regge, come ad esempio il settore alimentare, il turismo è al limite, le imprese hanno gestito l'attuale stagione a malapena, oltre la metà, ma deve ancora arrivare l'inverno, e si rischia di non avere liquidità nei primi mesi del 2021, quando generalmente gli stranieri iniziano a prenotare i loro viaggi in vista della stagione estiva. Allo stato attuale le imprese in crisi sono il 30 per cento". Lo afferma Agostino Cicalò, presidente di Confcommercio Nuoro-Ogliastra, riconfermato nella giunta nazionale di Confcommercio, unico sardo nell'esecutivo guidato da Carlo Sangalli. Cicalò che è anche presidente della Camera di commercio di Nuoro, rimarrà in carica fino al 2025. "Da una parte ora si para il colpo che potrebbe causare un minilockdown o un lockdown totale, e quindi cerchiamo di limitare i danni - ha detto ancora Cicalò -. Un ruolo gravoso perché nel frattempo dobbiamo sostenere tutti quelli che sono affossati nella crisi in questi otto mesi di emergenza sanitaria". (Rsc)