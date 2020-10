© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima di parlare di lockdown il presidente De Luca ci spieghi come mettereranno il pane a tavola i commercianti, gli artigiani, gli imprenditori, i professionisti, le partite iva e tutti i 'non garantiti' , poi potrà pensare eventualmente a nuove chiusure". Così in una nota il deputato Lega Gianluca Cantalamessa. (Ren)