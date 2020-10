Covid: Iovino (M5s), scelta lockdown è la più facile ma rischia colpo a economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al riparo nella sua Salerno, al governatore De Luca non interessa altro che uscire da questa emergenza con il minor numero possibile di danni alla sua immagine. E poco conta se, per nascondere le gravissime lacune di cinque anni di gestione della sanità campana, a pagare dazio saranno le tantissime attività commerciali e imprenditoriali che già stentano ad andare avanti dopo la chiusura della scorsa primavera e che oggi, con un nuovo lockdown, rischiano di fallire del tutto". Lo ha dichiarato in una nota il deputato M5S e responsabile regionale dei rapporti interni Luigi Iovino. (segue) (Ren)