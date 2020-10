Covid: Presutto (M5s), protagonismo De Luca è inutile e dannoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento serve uno sforzo di coordinamento tra i diversi livelli di governo centrale e locale. Servono scelte ispirate alla massima condivisione, che dovranno adattarsi agli andamenti del contagio, diverso da regione a regione. Sarà necessario mettere da parte i protagonismi politici, quello di de Luca è inutile e dannoso in questo momento". Lo ha affermato in una nota il senatore M5s Vincenzo Presutto: "Per far prevalere l'interesse esclusivo della salute dei cittadini è necessaria la collaborazione funzionale tra governo e regioni, nel rispetto dei reciproci ruoli come sta ripetendo il presidente Giuseppe Conte. Finora questo purtroppo non è accaduto e le regioni hanno voluto mantenere posizioni protese al protagonismo dei governatori a dispetto della salvaguardia degli interessi dei cittadini". Presutto ha concluso: "A contagio superato sarà necessario verificare le responsabilità relative alla gestione di un sistema sanitario che ha risposto in modo inadeguato, non certo per demeriti del personale medico ed infermieristico". (Ren)