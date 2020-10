Covid: De Luca, manderemo carabinieri in laboratori privati "furbetti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Laboratori privati: abbiamo registrato in questi giorni un aiuto importante nel 90 percento di loro che lavorano correttamente ci hanno dato grande mano e hanno fatto correttamente le segnalazioni sulla piattaforma digitale. Alcuni chiarimenti: primo, dobbiamo rivolgerci ai laboratori privati accreditati, c’è l’elenco che potete trovare sul sito internet della Regione Campania. abbiamo registrato in qualche caso due comportamenti scorretti da parte di alcuni laboratori privati. Hanno l’obbligo di segnalare all’Asl i casi positivi per la quarantena". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (segue) (Ren)