Covid: De Luca, manderemo carabinieri in laboratori privati "furbetti" (2)

- De Luca ha spiegato: "Ci è stato segnalato che alcuni su richiesta di privati cittadini positivo e asintomatici, chiedono che non sia comunicato all’Asl il risultato. Abbiamo chiesto impegno a carabinieri e Nas per fare controlli. Se ci sono laboratori che fanno questi giochi, i titolari vanno in galera. Epidemia colposa è un reato. Seconda anomalia: per fare presto, qualche laboratorio privato anziché fare tampone molecolare chiesto dalla Regione fanno i rapidi antigenici ma non sono affidabili. No alle speculazioni sulla pelle dei cittadini, chiesto intervento carabinieri del Nas su chi nn si comporta correttamente. Tutto dalla prossima settimana, basta un po’ di attenzione e saremo in grado di un nuovo miracolo". (Ren)