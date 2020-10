Covid: De Luca, chiedo a governo confronto su piano di aiuti economici alle attività economiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha continuato: "Io, lo propongo formalmente al governo, chiedo che si apra in sede di conferenza Stato-Regioni una conclusione rapida su misure economiche di sostegno a categorie colpite. Non perdiamo tempo sul resto". Quindi ha aggiunto: "Decidere su cassintegrazione integrata, fitti, sospensione della tassazione contributi e Iva, sospensione utenze e via dicendo. Da oggi in poi il ragionamento da fare è questo. Utilizzando i fondi europei messi a disposizione tanto più che nelle nostre zone abbiamo situazioni di crisi che si ripropongono come la Whirlpool. Ci auguriamo che situazioni di crisi aziendale vengano seguite con attenzione necessaria". (Ren)