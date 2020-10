Covid: De Luca, consapevoli sofferenze ma non abbiamo altra alternativa a chiusure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo parlato linguaggio di verità, il destino della Campania è quello di fare da rompighiaccio, di anticipare cose che altri fanno dopo. Prendiamola come una missione, dobbiamo dare coraggio a un Paese che spesso non ne ha molto. In qualche caso, anzi in molti, dobbiamo anticipare noi quello che poi altre realtà fanno esattamente come noi. Siamo chiamati in queste ore a prendere decisioni difficili. Mi sono chiari i motivi di sofferenza, disagio, pesantezza di vita che determinano per le singole persone, le famiglie e le attività economiche. Rivolgo a tutti voi la domanda di sempre: quale è l’alternativa?". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (segue) (Ren)