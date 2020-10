Sardegna: Garante De Matteis su scuola, "Per i bambini no alla didattica a distanza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le ulteriori misure restrittive che saranno decise in Sardegna per arginare il dilagare della pandemia non dovranno penalizzare ancora una volta il sistema scolastico". E' la raccomandazione contenuta nella lettera che la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Grazia Maria De Matteis ha inviato al presidente della Regione Christian Solinas, all'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu e al presidente della Commissione Sanità Domenico Gallus. "Le scuole - scrive la Garante nella lettera - si sono organizzate e stanno lavorando bene nel rispetto dei protocolli imposti. Eventuali focolai possono essere contenuti con provvedimenti restrittivi e chiusure locali di sezioni, classi o singole scuole; la scuola rappresenta il contesto in cui i bambini e i ragazzi hanno l'opportunità di affrontare con rigore, ma con serenità, i risvolti drammatici che questa epidemia sta scatenando sulla loro quotidianità". (segue) (Rsc)