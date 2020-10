Sardegna: Garante De Matteis su scuola, "Per i bambini no alla didattica a distanza" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lettera Grazia Maria De Matteis ricorda anche le numerose criticità che stanno affrontando le famiglie dei minori a causa del Covid 19. Tra tutte, le difficoltà di accesso alle visite dei pediatri di base, i lunghi e articolati iter previsti in caso di manifestazione di sintomi da parte degli alunni, i lunghi tempi di attesa per essere sottoposti a tampone, l incertezza sulle cure a cui sottoporre i minori, i lunghi tempi per conoscere i referti, con i conseguenti disagi per bambini e ragazzi, costretti a lunghi periodi di assenza da scuola, e per le loro famiglie, impossibilitate a recarsi al lavoro. (Rsc)