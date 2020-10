Covid: Iovino (M5s), scelta lockdown è la più facile ma rischia colpo a economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iovino ha aggiunto: "Arginare il contagio è prioritario, ma non possiamo consentire che la gente muoia di fame. La nuova chiusura annunciata rappresenterà un colpo ferale per un'economia messa in ginocchio per scelte politiche errate compiute molto prima dell'emergenza Coronavirus. Se multinazionali sono scappate via dalla Campania, lo si deve a un governo regionale che ha prodotto desertificazione industriale. Bisogna potenziare reparti, assumere personale sanitario, investire soldi che il governo ha stanziato. Troppo facile chiudere, infischiandosene di procurare la morte del sistema produttivo della nostra regione". (Ren)