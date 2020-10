Covid: Pierro (Lega), nuovo lockdown sarà colpo di grazia per economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo lockdown sarà il colpo di grazia per migliaia di imprese della provincia di Salerno. Non si può parlare di chiudere tutto in 48 ore senza mettere in campo strumenti e strategie per contrastare la crisi economica derivante". Così in una nota il consigliere della Lega Attilio Pierro: "Con la retorica del terrore De Luca tenta di giustificare provvedimenti senza trovare soluzioni per imprese, famiglie e partite iva. Mesi per programmare: aumento posti letto, incremento delle terapie intensive, prevenzione, screening sulla popolazione, potenziamento trasporti. Il governatore, invece, ha pensato solo alla sua campagna elettorale, alle battutine sui social, alle trasmissioni televisive". Quindi ha concluso: "Non sono state predisposte alternative credibili al lockdown. Scaricare la responsabilità sul governo per gli interventi da mettere in campo è da sprovveduti". (Ren)