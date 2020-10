Covid: Piemonte, da lunedì scatta il coprifuoco, spostamenti vietati dalle 23 alle 5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scatta il coprifuoco notturno in Piemonte. Allo scopo di contenere il diffondersi della pandemia, su tutto il territorio della Regione da lunedì 26 ottobre sono vietati gli spostamenti dalle 23 alle 5 del mattino, a eccezione di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e urgenza, motivi di salute oppure il rientro a casa o presso la propria dimora, che dovranno essere certificate attraverso una autodichiarazione. Lo definisce l’ordinanza appena firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, d’intesa con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Il provvedimento resterà in vigore fino al 13 novembre. "D’accordo con i sindaci del territorio abbiamo cercato di evitarlo intervenendo con misure chirurgiche, ma gli ultimi dati ci costringono a questa decisione", spiega il presidente Cirio, al termine di una giornata di confronto in costante contatto con il Ministero della Salute e con il territorio. Fin da stamattina il Presidente e la Giunta sono stati impegnati nel dialogo con i sindaci dei Comuni capoluogo, i presidenti delle Province, le Prefetture, i rappresentanti degli enti locali e delle forze economiche e produttive, per valutare la situazione e decidere le misure da adottare e tutti hanno condiviso questa decisione. (segue) (Rpi)