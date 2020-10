Covid: Toti, serve prudenza, non è detto coprifuoco abbia effetti molto positivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul coprifuoco - ha spiegato Toti - ci sono idee anche molto discordi. Chiudendo tutto nelle ore già meno trafficate e in cui le fasce di cittadinanza più esposta, cioè i molto anziani e i fragili per differenti patologie, non sono normalmente quelle che si affollano fuori dai locali a fare bisboccia, non è detto che quel provvedimento, avendo un costo doloroso per le attività commerciali, abbia anche un ritorno molto positivo sulle curve". (Rin)