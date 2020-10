Covid: De Luca, affermazioni stupide, ideologiche e irresponsabili sulle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho ascoltato in questi giorni alcune delle affermazioni più stupide e irresponsabili. Dalla prima: le scuole sono le ultime cose che dobbiamo chiudere. Un’affermazione totalmente irresponsabile, le attività da chiudere sono determinate a livello di contagio non in astratto. Le priorità sono dettate dal numero di contagiati che abbiamo non dagli ideologismi, sembra una banalità ma dobbiamo ripeterla". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "I dati che ci vengono da Napoli 2, negli ultimi giorni 1321 tamponi nel programma Scuola Sicura. I dati che ci fornisce l’Asl: 50 positivi, cinque positivi da 0-5 anni, 17 da 6-10 anni, 12 11-13 anni, nove da 14-19. Sette positivi tra operatori scolastici. Il totale dei dati che registrata l’Asl Na2 nelle scuole di riferimento è di 160 positivi tra docenti e studenti di ogni età". (segue) (Ren)