Covid: De Luca, chiedo a governo confronto su piano di aiuti economici alle attività economiche

- "Quando si prendono decisioni drastiche abbiamo una ricaduta pesante su tanti settori economici. Dobbiamo fare di tutto per non bloccare industria e agricoltura, l’edilizia e i trasporti. Tutte le cose che conosciamo. Ma è inevitabile che ci sia ricaduta pesante su commercio. Con grande chiarezza dico al governo, non perdiamo più tempo: chiudiamo. L’unica discussione da fare è relativa a un piano di misure socioeconomiche di aiuto a categorie colpite". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "La Campania ha già approvato un piano da un mld in occasione di prima ondata, solo noi in tutta Italia lo abbiamo fatto in queste dimensioni". (segue) (Ren)