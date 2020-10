Covid: De Luca, consapevoli sofferenze ma non abbiamo altra alternativa a chiusure (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha aggiunto: "Chiudere è meglio oggi. Se decidiamo oggi senza perdere tempo, probabilmente arriviamo a Natale in condizioni migliori e immaginare una riapertura parziale. Non abbiamo davanti un mese di grandissima vivacità. Meglio farlo oggi, così sono convinto. Io sono consapevole che sono cose complicate ma vi prego di credere che non abbiamo alternative se vogliamo tutelare i nostri figli, i nostri anziani, le nostre famiglie. È un momento difficile con la consapevolezza necessaria. Volevo dire da uomini, è un’espressione che nn si usa più certamente non la userò per un ministro di questo governo". Quindi ha concluso: "Siamo parte di un’unica famiglia, una sola umanità. Cerchiamo di esserne consapevoli e grazie per la comprensione e l’aiuto che vorrete darci". (Ren)