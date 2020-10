Covid: Caldoro, ok a proposta Ciarambino per tavolo regionale in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come sempre siamo pronti. Abbiamo proposte e soluzioni per l'attuale crisi. La Campania ed i nostri cittadini prima di tutto, è il momento della responsabilità". Lo ha dichiarato Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in consiglio regionale della Campania, sulla proposta di Valeria Ciarambino che chiede di istituire un tavolo per la crisi con De Luca e Caldoro: "Una cosa però deve essere chiara: i numeri delle ultime settimane impongono un cambio di rotta. Eseguiamolo insieme, serve l'aiuto di tutti". (Ren)