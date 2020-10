Cuneo: riattivata linea ferroviaria fino a Limone Piemonte e Saint-Dalmas, treni viaggeranno a 30 all'ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunicazione di RFI è arrivata stamattina: da domani, sabato 24 ottobre, sarà nuovamente percorribile il tratto della linea ferroviaria Cuneo-Limone Piemonte fino a Saint-Dalmas, interrotto dall’alluvione del 2 e 3 ottobre scorsi. È infatti stato autorizzato anche dal gestore francese, SNCF, il transito di due coppie di treni al giorno, che potranno percorrere la linea ad una velocità ridotta di 30 km all’ora e in alcuni punti ai 10 km all’ora. Chiaramente questa non è una soluzione né soddisfacente né definitiva – sottolinea l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi – ma è ciò che potevamo fare in queste condizioni per ridare almeno un servizio di minima ai paesi rimasti isolati dal passaggio della tempesta Alex. La linea, che poteva essere percorsa in 46 minuti, ora richiede un’ora e quaranta minuti, perciò non possiamo sicuramente dire che la tratta sia ripristinata. Anzi, resta ancora un tratto non servito da nessun mezzo di trasporto pubblico tra Saint Dalmas e Olivetta, da dove poi partono i bus sostitutivi fino a Ventimiglia con gli stessi orari dei treni regionali pre alluvione. Si tratta di un servizio assolutamente locale per poter dare la possibilità di muoversi alle popolazioni rimaste isolate, in attesa dei lavori stradali che si preannunciano lunghi e difficoltosi. Trenitalia e l’Agenzia della mobilità piemontese si sono attivati per ripristinare rapidamente un collegamento minimo: capiamo che non è molto, ma è il primo passo per l’apertura che richiederà comunque tempi lunghi". (Rpi)