Musica: Rosa Chiodo presenta il suo nuovo album "Cenerentola è nata a Napoli" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Suggestiva la poliedricità dell'artista napoletana nelle diverse registrazioni, tutte rigorosamente in presa diretta live, suggestiva la copertina dell'album sulla quale campeggia la scarpina azzurra di Cenerentola, favola a lieto fine di Giambattista Basile, solo successivamente ripresa da Perrault, al quale la giovane artista ha voluto rendere omaggio dopo aver incontrato un artigiano del centro della città che, tra pulcinella, cornetti rossi e mandolini realizza anche delle scarpine azzurre perché, appunto "Cenerentola è nata a Napoli". "Questo album – ha sottolineato Rosa Chiodo – arriva in un momento particolare visto che mai come in questo momento c'è bisogno di musica, c'è bisogno di emozioni". E sono proprio queste il denominatore comune dei tanti brani e stili diversi di questo lavoro che, per Alessandro Iovino rappresenta appunto, "un inno alla Napoli delle mille emozioni". (Ren)