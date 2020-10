Covid: Toti, serve prudenza, non è detto coprifuoco abbia effetti molto positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha detto di basare le decisioni sull'aumento dei contagi da coronavirus "sul tema della saturazione ospedaliera, cosa che al momento, soprattutto per quanto riguarda le terapie intensive, non è stata raggiunta". Intervistato da Skytg24, il presidente ha chiarito che non è stato "dato ancora inizio a un piano brutale, come facemmo nella primavera scorsa, di totale conversione della nostra sanità al mondo Covid. Cerco di essere molto prudente nel bilanciare alle necessità ospedaliere gli interventi che sono socialmente ed economicamente dolorosi per una città che ha un terziario molto importante come Genova". (segue) (Rin)