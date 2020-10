Covid: Caldoro, De Luca conferma incapacità di affrontare situazione emergenza in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania la situazione è drammaticamente fuori controllo e le ultime scomposte esternazioni del presidente della Regione confermano l'incapacità di affrontare la situazione da un punto di vista concreto e non solo mediatico". Lo ha detto in una notaStefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania. "È evidente che la Regione da sola e in queste condizioni non può gestire una fase tanto delicata. Mancano strumenti e capacità: il governo deve affiancare la Campania con poteri straordinari, se non sostitutivi. E deve farlo ora. Sono preoccupato per la tenuta della Campania". Caldoro ha aggiunto: "La politica non può abdicare le proprie responsabilità e limitarsi a minacciare il lockdown, buttando la colpa sui cittadini e distruggendo il tessuto produttivo. La politica non può chiudersi nei palazzi. Deve ascoltare le richieste delle famiglie, di chi produce e di chi lavora". (segue) (Ren)