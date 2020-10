Covid: Ciarambino, subito tavolo con De Luca e Caldoro per gestire emergenza Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La paventata chiusura di ogni tipo di attività non può essere definita di punto in bianco senza aver prima consultato le associazioni di ogni singola categoria produttiva. Prima di assumere qualunque provvedimento, al governatore De Luca e al capo dell'opposizione Stefano Caldoro chiedo un confronto a tre in tempi rapidissimi, per definire assieme una linea unitaria per affrontare assieme questa emergenza che di giorno in giorno si fa sempre più grave e allarmante". Lo ha chiesto in una nota il consigliere regionale M5s Valeria Ciarambino: "Soltanto unendo forze e idee possiamo contribuire a salvare vite umane e ad uscire al più presto dalla fase più drammatica della storia recente della nostra regione, evitando che misure più restrittive abbiano effetti devastanti per la nostra economia". (segue) (Ren)