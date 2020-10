Covid: Ciarambino, subito tavolo con De Luca e Caldoro per gestire emergenza Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha aggiunto: "Non sono poche le realtà di qualunque tipo, commerciali, imprenditoriali o professionali, che non hanno ancora recuperato dalla prima fase di lockdown. Alcune addirittura non hanno più aperto i battenti. Gli ultimi drammatici numeri consigliano misure sempre più drastiche, ma prima è necessario sedersi al tavolo con i rappresentanti di ogni settore produttivo, a partire proprio dalla Campania, definendo sia come governo nazionale che come governo regionale una strategia che, tutelando la salute di tutti, tenga conto che un secondo lockdown potrebbe essere all'origine di una recessione senza precedenti". Quindi ha concluso: "E' il momento della collaborazione e della responsabilità". (Ren)